Milan, casting per la difesa: la decisione su Kelly e Adarabioyo, ecco chi è il grande obiettivo di Moncada

Daniele Longo

Una buona base che andrà migliorata la prossima estate grazie al mercato. Moncada e D’Ottavio hanno già le idee chiare su dove intervenire per migliorare la rosa del Milan in vista della prossima stagione: priorità al nuovo numero 9 ma verrà rinforzato anche il reparto difensivo. In questa fase nella sede di via Aldo Rossi si studiano i profili ritenuti da Milan che poi verranno proposti alla valutazione dell’allenatore come già era successo la scorsa estate con Pioli.



FUORI IN DUE- Fino a qualche settimana fa il Milan stava valutando l’acquisto a parametro zero di Lloyd Casius Kelly, difensore centrale classe 1998 in forza al Bornemouth. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la candidatura del capitano delle Cherries ha perso quota per via dei tanti problemi fisici di cui è stato vittima in questa annata. Adarabioyo, come Kelly, è nato in Inghilterra e ha il contratto in scadenza con il Fulham a luglio. Tosin era stato proposto al club rossonero nel mercato di gennaio ma i contatti non sono andati avanti in queste settimane.



OBIETTIVO BUONGIORNO- Con la cessione di un pezzo pregiato della rosa il Milan avrebbe la forza economica per due grandi colpi sul mercato, uno in difesa e uno in attacco. Moncada ha intenzione di riallacciare i contatti con il Torino per Alessandro Buongiorno: Simic e Colombo possono diventare due carte da giocare con Cairo per abbassare la richiesta economica che si aggira sui 30 milioni. Il grande obiettivo del Diavolo non è cambiato rispetto a gennaio, Buongiorno piace eccome. Le alternative al centrale granata sono Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest.