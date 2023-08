Ci vorrà tempo per vedere il miglior Milan, perché è cambiato molto rispetto all’anno scorso.Perso per precisa scelta Tonali, con i soldi della sua cessione sono arrivati volti nuovi soprattutto in mezzo al campo, anche per coprire il vuoto lasciato da Bennacer, indisponibile almeno fino a gennaio. Le prime indicazioni estive sembrano avere confortato le scelte della nuova coppia Furlani-Moncada, stranamente assente (come Cardinale) martedì sera a Monza, dove Loftus-Cheek, Pulisic e soprattutto Reijnders hanno dimostrato di essere già sulla buona strada per raggiungere la perfetta condizione, tra gli indiscutibili Leao e Giroud.A questo punto c’è curiosità per l’inserimento di Chukwueze, destinato al ruolo di titolare sulla fascia destra, mentre Okafor rischia di essere soltanto una seconda punta e non il centravanti di scorta che ancora manca, se come pare Colombo verrà ceduto più o meno in prestito. In attesa che sia coperto questo vuoto preoccupante in prospettiva, perché non si può pretendere che Giroud giochi e segni sempre,e guarda caso le perplessità emerse nelle prime amichevoli hanno riguardato proprio il reparto arretrato, in cuiLa linea dei quattro titolari prevista da Pioli è composta da Calabria, Thiaw, Tomori ed Hernandez, con i K2 Kalulu-Kjaer come prime alternative. Per motivi diversi, però, nessuno dei quattro ha convinto. Mentre Calabria è stato bloccato da problemi fisici che gli hanno impedito di giocare a Monza, lE allora, ricordando il calo della stagione scorsa di Tomori, le difficoltà di Kalulu e la discontinuità di Thiaw, unico acquisto parzialmente da salvare della precedente campagna acquisti, è lecito preoccuparsi visto che Kjaer non offre più le garanzie di due anni fa. Il tempo per coprire questa lacuna c’è e sarebbe grave non sfruttarlo in tempo,. Ricordare, per credere, il clamoroso precedente del 1988 quando il Napoli campione d’Italia di Maradona segnò dodici gol più del Milan di Van Basten (55-43) ma lo scudetto fu vinto dai rossoneri grazie alla loro miglior difesa, diretta da Baresi, che subì tredici reti meno: 14-27.Per tornare ai giorni nostri, proprio Milan e Napoli hanno confermato questa tendenza,più della Lazio seconda (30), dell’Inter terza (42) e del Milan quarto (43). Guarda caso un ordine di classifica che ha riguardato anche la forza delle rispettive difese, sulla quale vale la pena riflettere. Perché non basta avere un centrocampo più potente a livello fisico, se poi non si fa la differenza davanti con uno o più goleador di professione., perché Maignan è un grandissimo portiere ma nemmeno lui può continuare a fare i miracoli.