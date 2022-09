Non è ancora chiaro se l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, lascerà il suo incarico nel club rossonero a novembre, se dovesse succedere l'addio sarà remunerato a dovere. Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che la questione emerge da un documento consultato di recente, sottoscritto dallo stesso Gazidis e dalla società lussemburghese Project RedBlack, che a propria volta è una delle cassaforti che era stata posta a controllo del Milan. Nel contratto esiste una clausola di incentivazione che prevede, in caso di cessione del Milan, che Gazidis ottenga (sia in azioni sia cash) una percentuale tra il 5% e il 7,5% della plusvalenza ottenuta in Lussemburgo da Elliott.



20 MILIONI - Con il Milan passato a Cardinale per 1,2 miliardi di euro, Elliott avrebbe guadagnato poco meno di 500 milioni di euro. Il fondo dei Singer, infatti, ha messo nel Milan 300 milioni di euro nel luglio 2018 per escutere il club in pegno da Yonghong Li e versato 533,25 milioni di euro dopo il 30 giugno 2020. Cifra alla quale però vanno sottratti 128 milioni di euro prestati a Li e recuperati dopo il suo addio. Quindi, in definitiva, l'investimento di Elliott nel Milan è stato di 705,25 milioni di euro. Si arriva, così, alla cifra per la plusvalenza, tenendo presente la percentuale del 5%, Gazidis, tra azioni e cash, riceverà una cifra superiore ai 20 milioni di euro.