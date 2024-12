Milan, che festa per l'anniversario: il programma, lo spettacolo, chi ci sarà e chi no

Il match di domenica sera tranon sarà importante solo per lache il Milan, attardato rispetto alle prime, punta a risalire centrando tre punti contro la squadra di Vieira., un appuntamento atteso a lungo e finalmente arrivato nel quale la società renderà omaggio ad alcune delle sue. Prima che scendano in campo gli uomini di– che giocheranno conlanciato proprio per celebrare il 125° compleanno del club - ci sarà dunque una grandeper festeggiare l’anniversario che cadrà poi il giorno dopo.

Sono tante lee lein programma. La serata prederà il via alle ore, con la cerimonia disi tratta di campioni del calibro di Marco, Filippoe Andriyche si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco, il primo membro ufficiale della Hall of Fame milanista. Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l'occasione da Tiffany. Non ci sarà l’ucraino, assente per motivi personali.

- Allecirca, al termine del riscaldamento delle squadre, prenderà il via laper il 125° Anniversario del Milan con unodedicato, una sequenza di eventi che coinvolgerà l'intero stadio con suoni, musiche, giochi di luce, figure iconiche e scene entusiasmanti, il tutto narrato da Lucae diretto da Sergio. Protagonisti di questa speciale narrazione saranno alcuni giovani calciatori e calciatrici provenienti dal Settore Giovanile rossonero. Sul prato di San Siro arriveranno quindi le Legends rossonere presenti alla serata, tra cuiLa colonna sonora sarà fornita dal gruppo italiano dei, lo spettacolo sarà visibile gratuitamente in diretta su AC Milan Official App.

Molti le voci e le polemiche circolate negli scorsi giorni su quanti effettivamente presenzieranno a questa serata di gala e quanti invece non lo faranno per propria scelta o perché non invitati. Di sicuro non ci sarà Zvoneche ha sottolineato come il club non lo abbia invitato. Assente anche Fabio, per motivi personali, e un’altra leggenda del club come Gianni. All'appello mancherà Paolo, storico capitano del Milan e dirigente rossonero dal 2018 al 2023, che, come riportato nelle scorse ore, è statoma ha. Secondo MilanNews inoltre al momento non ci sarebbero segnali di un arrivo del proprietario Gerry

