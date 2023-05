Sergej Milinkovic-Savic sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo del Milan di Stefano Pioli, che lo ha già allenato alla Lazio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, al momento non c'è una trattativa, ma una prospettiva sì: con un solo anno di contratto davanti, l'addio del 28enne nazionale serbo alla Lazio in estate è più che probabile.