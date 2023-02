Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è stato intervistato da Junior Reporter. Queste le sue parole: "Il più forte attaccante affrontato credo sia Drogba, la sera prima della partita non mi faceva dormire. Ma anche Zapata dell’Atalanta perché le sue doti fisiche mi hanno sempre dato molta apprensione. Negli ultimi tempi invece direi Vlahovic, quando giocava alla Fiorentina. Nella mia carriera ho amato solo due maglie: quella della Nazionale e quella della Juventus. Indossare la fascia di capitano per me è motivo di orgoglio e responsabilità".