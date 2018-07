Non si incroceranno sui campi dell’International Champions Cup, alla quale entrambe stanno partecipando, ma Milan e Chelsea sono comunque protagoniste di un’intrigante sfida. È quella di calciomercato: rossoneri e blues, dicono i rumours, hanno ben due obiettivi in comune ed entrambi sono tesserati della Juventus. Il primo è Gonzalo Higuain, il secondo Mattia Caldara. Una sfida a distanza destinata a finire 1-1 suggeriscono i bookmaker. Sul tabellone Sisal Matchpoint l’arrivo di Gonzalo Higuain al Chelsea è dato a 1,25, mentre si gioca a 1,85 il suo trasferimento al Milan. C’è però da registrare una variazione di quota sui rossoneri, che appena 24 ore fa erano dati a 2,50. Su Caldara, invece, è il Milan a condurre i giochi: i rossoneri potrebbero utilizzare Leonardo Bonucci (intenzionato a tornare bianconero) come pedina di scambio per arrivare all’obiettivo. Caldara in rossonero è offerto a 2,00, il trasferimento al Chelsea invece sale a 3,00.