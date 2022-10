6: mostra una discreta sicurezza, può fare poco sui gol.6: dalle sue parti Sterling trova spesso un ostacolo difficile da superare.6: molto sicuro nel gioco aereo e in qualche anticipa su Aubameyang che resta un grande attaccante e alla prima occasione giusta mette dentro il gol della vittoria.5: il cartellino rosso è inconcepibile ma l’errore in marcatura su Mount resta. E ne sono troppi da inizio stagione. Urge cambio di marcia.5,5: gioca molto dentro al campo, quasi da mediano. Qualche buona accelerazione ma anche diversi errori tecnici. Può fare meglio.6,5: Pioli prova a sorprendere il Chelsea alzando il numero 8 rossonero quasi sulla linea dei difensori ospiti. Sandro fa pressing e lotta fino alla fine con ardore. Vicino al gol nel secondo tempo.6: nella prima mezz’ora regala classe e colpi di genio. Poi esce di scena con complice una partita che aveva poco da dire(dal 17’st Pobega 5,5: soffre il possesso palla del Chelsea e viene ammonito).5: perde subito la pazienza e tira più calci che palloni.6: Potter lo fa raddoppiare e triplicare a seconda della zona di campo. Rafa qualche buona idea la mette anche ma è spesso troppo solo in mezzo alle maglie dei Blues.: la sensazione è che partendo da destra può fare male con la sua rapidità in progressione. Gioca una buona prima parte di gara prima del cambio tattico. (dal 38’ pt: frizzante nella fase offensiva ma poteva fare meglio nella grande occasione avuta a inizio secondo tempo): sognava ben altre prestazioni contro la sua ex squadra ma i palloni giocabili sono troppi pochi per incidere. Sovrastato da Thiago Silva. (dal 17’ st: pochi palloni toccati): disegna un Milan logico secondo le disponibilità attuali. Evita un passivo più pesante con dei cambi conservativi.