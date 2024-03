Milan: chi è Aaron Anselmino, il nuovo gioiello scovato da Moncada

GS

In vista della ripresa dopo la sosta delle nazionali - i rossoneri ripartiranno dalla trasferta di Firenze di sabato 30 marzo - e in avvicinamento all'attesissimo quarto di finale di Europa League con la Roma (andata a San Siro l'11 aprile, ritorno all'Olimpico il 18), il Milan si ritrova privo di Pierre Kalulu, vittima di un nuovo infortunio al ginocchio, e con Tomori e Thiaw da ritrovare pienamente a livello fisico. Una nuova emergenza che riporta il tema difensore in auge nell’ambiente rossonero. Per tale motivo, Geoffrey Moncada sta ispezionando il mercato e valutando ogni opzione, tra cui un nuovo giovane difensore scovato proprio dal dirigente rossonero.



MERCATO - C'è una nuova pista per la difesa del Milan: trattasi di Aaron Anselmino, centrale classe 2005 del Boca Juniors. Si tratterebbe di un colpo in prospettiva, visto che parliamo di un ragazzo di 18 anni, ma già considerato uno dei gioielli più interessati del calcio argentino. Il classe 2005 ha un contratto con il Boca Juniors fino al 30 giugno 2028 e nel contratto c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. C’è molta concorrenza sul giovane calciatore, con il Manchester United in prima fila.



CARRIERA - Ma chi è Aaron Anselmino? Nato in Argentina, a Bernardo Larroudé, il 29 aprile 2005, cresce calcisticamente nel Boca Juniors dove fa il suo esordio assoluto in prima squadra in campionato l'11 giugno 2023: nella gara contro il Lanus, il tecnico Jorge Almirón lo ha messo in campo al 46' al posto dell'infortunato Valdez. Da quel giorno, il giovane difensore centrale argentino ha collezionato 7 presenze con maglia dei Los Xeneizes, tra cui l’ultima (nel primo turno di Copa Argentina contro il Club Atletico Central Norte) in cui ha giocato dal 1’ ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco.



CARATTERISTICHE - Anselmino è un difensore centrale di piede destro, alto 186 cm per 80 kg di peso. Dotato un fisico molto importante, i suoi punti di forza sono i duelli aerei, i contrasti e la marcatura. In Argentina, i primi paragoni lo accostano a Matthijs de Ligt del Bayern Monaco e a Robin Le Normand della Real Sociedad.