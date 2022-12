La ruota gira. E i problemi del, ciclicamente, tornano in attacco. In vista del ritorno in campo del 4 gennaio, contro la, Stefanoragiona già sulle possibili mosse. I dubbi del Diavolo saranno concentrati sul reparto offensivo, alle prese con diverse questioni da monitorare. In primis, quella relativa aIl 9 rossonero sarà impegnato tra poche ore nella finale deiin, contro l’. Per lui, una rassegna vissuta da protagonista ma inevitabilmente stancante, con partite ravvicinate e dai ritmi sempre alti. Il francese tornerà atra una decina di giorni, ma per la prima sfida di campionato al rientro è probabile che Pioli conceda un po’ di riposo al suo titolare.Chi per sostituirlo?che pochi giorni fa ha accusato un risentimento muscolare al flessore) potrebbe non essere al meglio e già nelle ultime uscite aveva lanciato pochi segnali positivi.avrà bisogno dei suoi tempi e, soprattutto, non forzerà: vuole tornare al meglio e dare un contributo forte alla squadra. C'è poiSullo sfondo restano la possibilitàfalso nove e l’ipotesi Markoil serbo ha fin qui mostrato personalità e doti da attaccante, ma ha 18 anni e la maturazione è tutta da compiere.Se Origi dovesse saltare più partite, potrebbero cambiare anche le strategie di mercato del Milan. La prima reazione sarà quella di trattenere, mae Massara valuteranno la possibilità di prendere un attaccante in prestito. Magari un’occasione. I nomi seguiti per rinforzare il reparto restano quelli di(Salisburgo),(Lens),(Montpellier). Difficile che l’investimento pesante possa arrivare già a gennaio, ma intanto il Diavolo ragiona.