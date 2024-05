Serve che riporti entusiasmo e nuove idee di gioco

Serve un tecnico che si erga a leader

Serve un allenatore diminuisca gli infortuni

Serve un mister che migliori la gestione del doppio impegno

Serve una persona che rispetti l’aspetto comunicativo della società

Ormai il futuro di Stefano Pioli sembra essere segnato e il casting per l'erede è ancora aperto: sfumato Lopetegui, ci sono ancora diversi nomi in lizza, da De Zerbi a Fonseca, passando anche per Coinceçao che può lasciare il Porto secondo Tuttosport.