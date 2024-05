Milan, guarda che numeri Fonseca: l'ex Roma è il miglior tecnico di Francia

Il divorzio ormai solamente da formalizzare tra ile Stefano Pioli ha aperto ufficialmente il casting per la panchina rossonera in vista della prossima stagione.Tra i tanti nomi presenti nella lista dei candidati a prendere in mano le redini del Diavolo figura anche quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano:Salutata la Roma nell'estate 2021, il portoghese si è ritagliato un posto da assoluto protagonista in Francia, dove ha portato Il Lille a disputare due ottime stagioni. In quella che sta andando a concludersi, in particolare, il 51enne nativo di Nampula ha collezionato numeri strabilianti che gli sono valsi ilRiconoscimento attribuitogli già nel passato campionato. I meriti di Fonseca, del resto, sono evidenti. Se prima del suo arrivo i Mastini galleggiavano nella anonime posizioni di metà classifica, oggi sono in piena corsa per la qualificazioni alla prossima Champions League. Traguardo già sfiorato un anno fa quando il Lille si piazzò al quinto posto, strappando comunque il pass per la Conference League. Manifestazione che lo ha visto uscire soltanto ai rigori contro l'Aston Villa nei quarti di finale due settimane fa, raggiungendo il miglior risultato continentale della propria storia.

Come detto, in Francia Fonseca e i suoi stanno facendo faville. In questa stagione, il Lille ha già totalizzatoNei principali cinque campionati europei soltanto l'Inter, con 25, è riuscita a far meglio.Un'impermeabilità difensiva che ha permesso alla squadra di stabilire il proprioin tutte le competizioni.Attualmente, inoltre, il Lille è imbattuto in casa da 17 partite. Numeri collettivi che si sommano a quelli individuali. Nella sua permanenza transalpina,come Lucas Chevalier, Leny Yoro, Bafodé Diakité, Carlos Baleba (poi venduto per 30 milioni al Brighton), Angel Gomes e Ayoubb Bouaddi, quest'ultimo fatto debuttare a soli 16 anni.

Vincente, propositivo e pure simpatico., anche perché conosce già molto bene il nostro Paese e il nostro calcio, dove ha lasciato un gran ricordo tra i tifosi della Roma e gli addetti ai lavori. A proposito di giallorossi, da quando il portoghese se n'è andato dalla Capitale nessuno è riuscito a fare più punti di lui...