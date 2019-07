Lèo Duarte è virtualmente un giocatore del Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è l'accordo con il Flamengo per il trasferimento del difensore brasiliano classe 1996.



LE CIFRE- Duarte arriverà in Italia a titolo definitivo per 11 milioni di euro più bonus. Pronto un contratto di 4-5 anni, il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore.