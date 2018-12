Andreas Christensen è un desiderio complicatissimo per il Milan. Queste sono le sensazioni che filtrano dopo i contatti recenti per il difensore del Chelsea, un classe '96 già vicino all'Italia in passato con il corteggiamento dell'Inter non andato a buon fine. Fisico statuario, personalità e una buona dose di esperienza nonostante l'età, Christensen è stato sondato dal Milan in queste settimane come occasione per la difesa con la formula del prestito di base. Identikit ideale, non fosse che dalle parti di Stamford Bridge non c'è stata alcuna apertura alla sua cessione.



MURO BLUES - Il Chelsea infatti non ha dato disponibilità a vendere Christensen, come appreso da Calciomercato.com. Di fronte all'imminente addio di Gary Cahill, Maurizio Sarri non può perdere un'altra pedina fondamentale per l'intera stagione come il tedesco; la cessione al momento è considerata solo di fronte ad offerte irrinunciabili, ma la priorità del Chelsea è trattenere Christensen e puntarci, non cederlo in prestito al Milan. Le situazioni possono sempre cambiare in sede di mercato, specialmente in caso di un acquisto in difesa da parte di Roman Abramovich; ma ad oggi Christensen non si tocca e il Diavolo ha preso nota, senza più urgenze difensive e con la consapevolezza che far crollare il muro del Chelsea sul tedesco sarà difficilissimo.