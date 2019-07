Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan e Juve trattano per trasformare i 35 milioni della richiesta per Demiral (una parte spetterebbero al Sassuolo) in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I contatti tra le parti sono continui, ma non sarà un’operazione semplice. Anche perché la Juve crede nelle potenzialità del ragazzo e non vorrebbe lasciarlo partire.