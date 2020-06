Jack Bonaventura lascerà il Milan a parametro zero e ha già dato il proprio ok all'offerta della Roma. La società giallorossa propone al centrocampista un contratto triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus (mezzo milione in più rispetto all'attuale ingaggio in rossonero). Più indietro il Torino, molto interessato all'ex Atalanta.