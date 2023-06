L'ex calciatore Fulvio Collovati, intervenuto a Rai Sport, ha commentato così l'addio di Paolo Maldini al Milan: "La notizia può essere sorprendente, però non mi stupisce. Maldini è stato l'autore insieme a Massara di un mercato fallimentare, quindi paga questo flop. La nuova società rossonera magari non vuole fare il salto e spendere, ma ciò si può capire perché è nelle mani di un fondo che calcola quanti soldi escono e come questi soldi vengono spesi. Ditemi voi qual è il giocatore preso dal Milan l'anno scorso che ha reso secondo le aspettative... Probabilmente avrebbero dovuto dare a Maldini un altro anno, ma non c'è da stupirsi di questo divorzio secondo me".