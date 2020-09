Lorenzo Colombo, in gol sia contro il Monza sabato sia contro il Vicenza oggi, parla a Milan Tv dopo il 5-1 ai biancorossi: “Sono sicuramente felice, ma è solo l’inizio. Bisognerà lavorare tantissimo, la stagione sarà lunga e bisognerà fare meglio. Come sta la squadra? Sta bene, stiamo mettendo minuti nelle gambe. È una stagione lunga ma siamo convinti che potrà essere molto bella e soddisfacente. Abbiamo molta voglia e siamo pronti”.



SU MALDINI JR - “Ci stiamo trovando bene perché sono tutti giocatori molto forti, ci stiamo adattando anche grazie a loro. Fuori dal campo si sta creando un bel feeling e questo si vede in campo”.



SU IBRA - “Ibra è un grande esempio perché con i suoi modi di fare aiuta e sprona tutti a dare più del 100%. Anche Gabbia ci aiuta molto visto che ha fatto lo stesso percorso”.