Il Milan in questo mercato si è rinforzato guardando al presente e alla stagione ormai alle porte, ma sta programmando anche il futuro. I rossoneri hanno trovato un accordo per il trasferimento di Clinton Nsiala Makengo, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Nantes a parametro zero e che si aggregherà alla Primavera. Struttura fisica possente, lavorare in Italia lo farà crescere anche dal punto di vista tattico. Su di lui c'era anche l'interesse di Juventus e Bayern Monaco.