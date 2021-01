Il Milan ha disputato oggi una partitella in famiglia a ranghi misti con la Primavera. Della prima squadra erano in pochi (la maggior parte ha svolto lavoro defaticante in palestra), ma Mandzukic ha potuto giocare da centravanti nel 4-2-3-1 di Pioli con Saelemaekers, Maldini e Leao alle sue spalle. Come svelato dalla Gazzetta, Mario non ha trovato il gol però ha giocato tutto il test (un’ora) e ha ricevuto le prime, basilari nozioni sui movimenti offensivi. Il croato ha cercato quelli giusti, cercando spesso il dialogo con i compagni e, insomma, possiamo dire che ci siamo quasi. La gamba non è male, sebbene manchi comprensibilmente smalto.