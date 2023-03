. Un giocatore che, per caratteristiche tecniche e fisiche, poteva fare la differenza nel nostro campionato. Ma il nazionale belga, a causa dell’infortunio rimediato al termine della scorsa stagione, ha iniziato tardi la preparazione agli ordini di Stefano Pioli e questo aspetto lo ha condizionato in negativo per diverso tempo.Al di là dei pochi gol ( solo 2 in campionato), Origi sta faticando a imporsi a livello di prestazioni con la maglia del Milan. L’impatto non è stato di certo positivo, ne è consapevole il giocatore in primis.La prossima estate vedrà diverse scelte forti in casa Milan. C’è da aggiungere qualità a centrocampo e maggiore incisività in attacco. Ecco perché Origi non può considerarsi sicuro di una permanenza anche nella prossima stagione.. Una cifra eventuale che sarebbe tutta plusvalenza a bilancio considerando che il classe 95’ era arrivato in rossonero a parametro zero firmando un contratto lungo fino al 2026