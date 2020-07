Il futuro di Ibrahimovic cambia il mercato del Milan in attacco. In caso di rinnovo del contratto con lo svedese, i rossoneri punterebbero su un giovane di prospettiva come ad esempio Scamacca del Sassuolo. Altrimenti, sempre secondo Tuttosport, il Milan cercherebbe un elemento d'esperienza tra i vari Mandzukic e Giroud. Il nome di Jovic resta sulla lista della spesa, da dove invece scompare quello di Schick.