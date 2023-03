Una delle chiavi di lettura delapprodato ai quarti di Champions arriva da: "Siamo qua grazie a giocatori spesso criticati.? È stato investito da polemiche i primi 2-3 anni al Milan, ma abbiamo creduto in lui ed è un giocatore di livello superiore.". Il Diavolo che torna tra le prime otto squadre d’Europa ha anche il volto di. Simbolo defilato di un progetto, sempre presente quando chiamato in causa.Arrivato in rossonero nel 2019, Rade Krunic ha risolto i problemi di Stefano Pioli in più di qualche occasione.il bosniaco con i rossoneri ha giocato un po’ ovunque. Gregario affidabile di una squadra cresciuta un passo alla volta nell’ultimo triennio, fino al G8 d’Europa raggiunto dopo lo scudetto della passata stagione.: "Io mi considero me stesso, posso aiutare a modo mio. Per quanto riguarda i ruoli, posso farne diversi e sono pronto per ogni posizione. È una cosa in più poter giocare in più ruoli e al mister piace".In stagione ha messo insieme 20 presenze e in Champions ha giocato 5 volte su 7 dall’inizio (trovando anche il gol nella gara decisiva contro il Salisburgo)., per sostituire l’infortunato. Nella serata più importante, a Londra contro il Tottenham, Pioli ha puntato su di lui nonostante il rientro dell’algerino tra gli uomini a disposizione. Una scelta convinta, nella partita più importante.. A settembre è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2025, emblema di una fiducia mai mancata. In attesa dell’ultimo salto chiamato da Maldini, ora anche lui si gode il momento: "Quanto è bello l'AC MILAN, quanto è bello essere NOI".