Brutte notizie in casa Milan. Questa mattina Messias è stato sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.



Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina di giorni per il brasiliano che, dopo l'ottima prova in casa del Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League, dovrà ora fermarsi.