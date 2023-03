Una stagione inaspettata. Si potrebbe definire così l'annata che sta vivendo Alessio Cragno con il Monza. Arrivato la scorsa estate dal Cagliari per essere il titolare dei brianzoli nella prima, storica, avventura in Serie A, il portiere si è invece presto trovato a ricoprire il ruolo di vice Di Gregorio, lanciato a sorpresa in formazione iniziale alla prima giornata di campionato da Giovanni Stroppa e confermato poi da Raffaele Palladino. Con il mercato di gennaio che non è venuto in soccorso di Cragno, viste le condizioni particolari del suo trasferimento.



TUTTE LE OPZIONI - Il Cagliari, infatti, ha ceduto il classe '94 in prestito con obbligo di riscatto alla salvezza e non ha acconsentito alla sua cessione in prestito secco nel mercato invernale. Non si sono così sviluppate tutte le idee nate in quel mese di trattative, dal Milan nel momento in cui si valutava l'ipotesi di prendere un nuovo portiere all'Auxerre in Francia. Discorso diverso, invece, per la prossima estate: se il club di Silvio Berlusconi dovesse confermare le gerarchie per la porta avute quest'anno, per Cragno ci sarà una nuova avventura. La Fiorentina si era informata in passato, tanti club anche all'estero hanno mostrato di apprezzarlo. Per un portiere che era arrivato a essere un punto fisso nel giro della Nazionale, presto verrà il momento di ripartire.