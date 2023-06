Il Milan, avendo quattro calciatori extracomunitari in rosa al termine della scorsa stagione sportiva, potrà registrarne uno senza vincoli e un altro, a patto che uno tra Vasquez, Tomori, Krunic, Messias o Lazetic sia ceduto a titolo definitivo all'estero. In ogni caso, anche di più cessioni, il limite massimo per la prossima stagione rimane di due extracomunitari da poter aggiungere.