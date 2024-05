Milan, comunicato l'esonero a Pioli: contro la Salernitana l'ultima partita

Ilsi diranno addio tra poche settimane, ormai non ci sono più dubbi. La società rossonera ha preso la sua decisione definitiva, non proseguirà il rapporto con il tecnico emiliano e avrà un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione.- La notizia era nell'aria già da settimane, ma oggi il Milan ha fatto un passo concreto: come raccolto da Calciomercato.com,, chiudendolo con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto ().

l'incontro in sede di questa mattina con Valerio Giuffrida, agente dell'allenatore

- Finisce quindi una storia lunga quasi cinque anni, iniziata il 9 ottobre 2019 quando Pioli subentrò all'esonerato Marco Giampaolo. Il Milan ha preso la sua decisione, nel frattempo la dirigenza lavora per trovare l'- L'esonero è stato deciso, per Pioli dunque. A San Siro dunque l'occasione di salutare i tifosi del Milan, pronti a omaggiare anche altri due partenti eccellenti come

- Archiviata la questione Pioli, il Milan prova a chiudere per il suo successore, individuato in: il tecnico del Lille, ex Roma, ha già dato il suo ok all'offerta dei rossoneri, unPioli invece, risolta anche la vicenda buonuscita, potrà valutare le possibilità per il proprio futuro: ilin prima fila, ma attenzione anche alle possibilità