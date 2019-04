Secondo Sportitalia, l'operazione Tiemoué Bakayoko per il Milan prende una piega decisa. In estate il Chelsea aveva stabilito il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 38 milioni, una cifra che i rossoneri speravano di abbassare anche in virtù dei buoni rapporti con i Blues. Molto, però, dipenderà dalle dinamiche extra-calcistiche del club inglese e in particolare dal blocco del mercato: se la sanzione dovesse essere confermata (l’11 aprile ci sarà l’udienza della Fifa), allora il Chelsea ha fatto sapere al Milan che difficilmente farà uno sconto rispetto ai 38 milioni pattuiti, a maggior ragione dopo la stagione positiva del mediano ex Monaco.