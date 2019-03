Tira sempre più aria di conferma per Timouè Bakayoko negli uffici di Casa Milan. Serviranno 35 milioni di euro per riscattare quello che è diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi. La Gazzetta dello sport ricorda che in questi anni, sono pochi coloro che in rossonero sono stati riscattati: negli ultimi 10 anni, infatti, solo 4 giocatori su 24 sono stati riscattati dalla società milanista, vale a dire Ibrahimovic, Amelia, Zapata e Constant. Ci sono anche chi, come Higuain, non sono arrivati nemmeno a fine stagione, ma già a gennaio hanno fatto le valige.