Da ieri l’allenatore in uscita dalla Samp ha un rivale in meno nella corsa alla panchina rossonera: Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di proseguire l’avventura alla guida della Lazio, con cui prolungherà di un anno il contratto in scadenza nel 2020.Domani potrebbe essere il giorno giusto per la risposta definitiva di Maldini all'offerta formulatagli da Gazidis.Il nome di Giampaolo è il primo nella lista di Maldini, con il tecnico abruezzese che ha già comunicato le sue intenzioni a Ferrero e non aspetta altro che una chiamata dal Milan.NUOVO MILANSul classe 1996', nel giro della nazionale danese, il Milan aveva poggiato gli occhi già nei scorsi mesi, con diverse missioni al Ferraris da parte degli uomini di Moncada. Andersen è uno dei pupilli di Giampaolo, insieme a Dennis Praet, e il suo futuro può tingersi di rossonero nonostante la concorrenza di club come Arsenal e Tottenham.