Un lungo respiro., tornata alla vittoria contro la Fiorentina, dopo aver registrato uno score di 2 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti 4 turni in Serie A. Sofferti quanto importanti, i tre punti concedono serenità al club di via Aldo Rossi che, da, sfida decisiva per il cammino europeo dei rossoneri e per mantenere viva la possibilità di raggiungere l’Inter, come seconda qualificata al Mondiale per Club 2025.Partiamo dalle note dolenti per puntare il mirino e focalizzarsi sulla partita di martedì sera.Il percorso proseguirà con estrema cautela, per avere a disposizione il portoghese dal prossimo mese.: i problemi fisici non stanno abbandonano l’esperto centrale, il quale sta proseguendo il suo programma personalizzato per tornare a essere a disposizione di Stefano Pioli.Passiamo alle note positive.è tornato a solcare il prato verde del Meazza, durante la sfida di ieri sera contro la Fiorentina. Il giocatore inglese. Complice anche la squalifica di Musah, Krunic affiancherà Reijnders in mediana, dando maggior libertà al numero 8, pronto a riprendersi una maglia da titolare al posto di Pobega.(squalificato ancora per un turno in campionato)In difesa, confermato il classico quartetto composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, davanti a Maignan.Perché in Champions League, oltre a dover essere presente nella lista consegnata, serve aver compiuto 16 anni e avere un contratto da professionista con il proprio club. Il classe 2008 si allenerà, nei prossimi due giorni, nuovamente con la Primavera di Ignazio Abate, seppur squalificato e quindi indisponibile per la Youth League.: Maignan; Calabria, Thiaw,Tomori, Theo; Krunic, Reijnders; Chukweuze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli