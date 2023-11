Ilha vinto una partita non bella, anzi a tratti davvero brutta,che servono terribilmente quando non vinci da una vita (7 ottobre contro il Genoa).Emozionante l'ingresso in campo del più giovane esordiente della. Al'augurio è che possa essere l'inizio di una storia fantastica,, e cioè che pensi un po' di più a certi valori come l'appartenenza e il senso di riconoscenza, e guardi meno al lato economico.Ci sono comunque ancora note negative, oltre alla prestazione generale non esaltante:. Non mi accontento dell'assist per il rigore di Theo Hernandez e di qualche movimento buono:. Non risulta un episodio determinante soltanto perchè nel recupero Maignan para con la faccia, altrimenti lo riguarderemmo con ancora più incazzatura (scusate il francesismo). Un assist in 3 mesi di Jovic è troppo poco: questo deve far riflettere e portare all'acquisto di un attaccante vero a gennaio. Non si può aspettare sempre che l'ex viola svolti, capisca quanto è forte ecc... No, tra un mese sarebbe cosa buona e giusta portare un nuovo centravanti a Milanello.: e non aggiungo altro.Secondo aspetto che continua a non piacermi è: un'altra gara passata a riscaldarsi o a riscaldare la panchina. D. Eppure nella gare in cui è sceso in campo qualcosa di buono lo aveva fatto vedere. Anche qualcosa di negativo, ma proprio su questo andava lavorato per migliorarlo.e invece mi sembra che siamo tornati sulla falsariga della scorsa stagione. Dopo la gara con la Juve, quella in cui rientra Krunic, lui fa zero minuti con il Napoli, 45 contro l'Udinese (perchè il bosniaco ha problemi), 90 minuti in panchina contro il Lecce, 90 minuti fuori anche con la Fiorentina, oltre che in Champions col PSG:. E' un peccato, perchè è un giocatore che nel Milan ci può stare e che merita di vedere il campo un po' di più.