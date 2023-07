MSC Cruises becomes our Official Sleeve Partner https://t.co/mEwbH8cwLW@MSC_Crociere è il nuovo Official Sleeve Partner dei rossoneri https://t.co/VXgYiiTCwe#SempreMilan pic.twitter.com/fCyOeSLZFA — AC Milan (@acmilan) July 19, 2023

Illavora al mercato ma non solo. Lo aveva annunciato l'amministratore delegatonel giorno del raduno e alle parole hanno fatto seguito i fatti, perché sono arrivate novità importanti, anche economicamente, dal punto di vista delle sponsorizzazioni.. Il club rossonero ha siglato un accordo con la società attiva nel mondo delle crociere, che prenderà il posto di BitMEX sulla divisa da gioco.- Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, si tratta dell'e avrà un valore simile a quello siglato con BitMEX (già Official Cryptocurrency Trading Partner dei rossoneri e da oggi Premium Partner), intorno aia stagione. Considerando i due maggiori accordi per la maglia del club rossonero, quello concome main sponsor e quello conper la partnership tecnica - entrambi dacirca - e il retrosponsor, il valore complessivo arriva a circa. Cifre che, sottolinea il portale, saranno note ufficialmente con la pubblicazione del bilancio 2023/24.- AC Milan e MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco. A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, MSC Crociere sarà infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera.La partnership unisce due realtà italiane riconosciute come leader dei rispettivi settori a livello internazionale. Accomunate da grande esperienza, competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro, AC Milan e MSC Crociere si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il Club può contare su oltre 500 milioni di appassionati, sia a bordo delle navi che a terra.Attraverso questo accordo, MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, intraprendendo un nuovo percorso insieme a un Club dalla visione lungimirante e dalla storia ricca di straordinari successi.Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo felici di riaccogliere MSC Crociere nella famiglia rossonera come Principal Partner e Sleeve Partner della nostra Prima Squadra maschile, femminile e delle nostre formazioni Primavera. La maglia rossonera è una seconda pelle, un'icona globale e un simbolo della passione di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo convinti che, insieme, due eccellenze italiane nel mondo come AC Milan e MSC Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi".Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere, ha affermato: "Dopo 10 anni dall'ultima collaborazione tra MSC Crociere e l'AC Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato insieme in passato e che abbiamo portato avanti in questi anni e che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l'eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. Il Milan è uno dei Club più importanti a livello mondiale e può vantare un palmares di successi sia in Italia che all'estero. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all'Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di MSC Crociere. La nostra è, infatti, una Compagnia che naviga in tutto il mondo, ma mantiene solidi legami con i porti e i territori di riferimento. Inoltre, come il Milan, MSC Crociere vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani".- AC Milan e BitMEX sono lieti di annunciare il proseguimento della loro partnership, che vedrà la piattaforma leader per il trading di crypto, già Official Cryptocurrency Trading Partner dei rossoneri, diventare Premium Partner del Club.Continua dunque il percorso condiviso nel segno dell’innovazione e dell’impegno nel primeggiare nei propri rispettivi campi tra due realtà internazionali con lo sguardo rivolto al futuro, ma attente anche al tema dell’inclusività. AC Milan e BitMEX hanno infatti già collaborato su molteplici iniziative, dalla celebrazione per la vittoria del 19° Scudetto al sostegno offerto a Fondazione Milan per potenziare il proprio impegno sociale e promuovere occasioni a fine benefico quali la Padel Cup, la Milano Marathon e la Charity Dinner organizzata per festeggiare i 20 anni dalla sua nascita.Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di proseguire il nostro viaggio al fianco di un partner come BitMEX, insieme al quale intendiamo compiere ulteriori passi in avanti nel percorso di digitalizzazione, innovazione e crescita del Club, come anche di continuare a sostenere le tante iniziative benefiche promosse da Fondazione Milan”.Stephan Lutz, CEO e Group CFO di BitMEX, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con AC Milan. Oltre ai progetti filantropici su cui abbiamo collaborato insieme, apprezziamo entrambi lo spirito di competizione e il senso di connessione che ne deriva. In BitMEX cerchiamo di includere questi valori nei servizi e nei prodotti che offriamo: la nostra nuova funzione di social trading, Guilds, consente ai trader di unirsi in ‘gilde’ e fare scambi tra di loro".