Un altro infortunio in casa Milan. Stefano Pioli deve fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo, in particolare in mediana. Sabato è arrivato il verdetto sull’infortunio di Rade Krunic, che lo costringerà a un lungo stop: l’ex Empoli è ai box per una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo (un ulteriore controllo è previsto tra un mese). Oggi si è invece fermato nuovamente Lucas Biglia, che era rientrato proprio settimana scorsa dopo un lungo stop causa infortunio muscolare al bicipite femorale. Nessun problema di natura muscolare questa volta, ma "un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale", si legge sul report ufficiale. Starà ai box circa un mese, ma i tempi possono essere anche più lunghi.









EMERGENZA TOTALE - A disposizione di Pioli per la mediana al momento ci sono soltanto Ismael Bennacer e Franck Kessie, che saranno costretti agli straordinari nelle prossime settimane visto che il periodo ai box di Krunic sarà ancora più lungo rispetto a quello del compagno di reparto argentino fermatosi oggi in allenamento. Due assenze pesantissime, che costringono Pioli a cercare nuove soluzioni in vista degli impegni che verranno, a partire dai due match ravvicinati con Juventus domani in Coppa Italia e Torino poi in campionato.



SOLUZIONI - Hakan Calhanoglu è già stato provato nel ruolo, prima da Giampaolo e poi da Pioli, ma verrà testato in mediana anche Jack Bonaventura. Due giocatori che sarebbero adattati in un centrocampo a due, ma nei momenti d’emergenza serve anche questo e Pioli lo sa bene. Un’altra soluzione porta al giovane Marco Brescianini, classe 2000 della Primavera rossonera che è stato blindato dalla società a settembre (contratto fino a giugno 2024) ed è già stato aggregato alla prima squadra (è andato in panchina in 7 occasioni). Soluzioni d'emergenza per sopperire alle assenze di Krunic e Biglia, con un occhio sempre al mercato degli svincolati (c'è tempo fino al 31 marzo per mettere sotto contratto uno di loro).