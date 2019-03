Il vento è cambiato al Milan. Dalle turbolenze con la proprietà cinese alla stabilità garantita da Elliott. Che si sente sempre più coinvolto nella faccende relative al club rossonero e sta già pianificando il futuro.In caso di raggiungimento dell’obiettivo stagionale, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo più che mai alla portata di Romagnoli e compagni.- C'è una linea di pensiero al Milan che trova i favori di tutte le componenti societarie. La priorità è quella di migliorare la qualità della rosa andando ad inserire profili giovani e forti, così come è stato fatto a gennaio con Piatek e Paquetà.sono nomi da tenere in considerazione e che sono saranno seguiti passo dopo passo fino al termine della stagione. Come ha ricordato Maldini, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Piatek, non c'è nessuna preclusione verso i profili più esperti ma a determinate condizioni: costi contenuti, integrità fisica e grandi motivazioni., un giocatore sul quale ci sarebbe anche l'intenzione di fare un sacrificio economico di rilevante importanza., forte di un rapporto di amicizia decennale. E anche Lotito rivedere le sue posizioni e avere interesse a sedersi al tavolo della trattativa con Elliott. Come raccontato ( LEGGI QUI ), Saint-Maximin del Nizza è un obiettivo concreto ed è inserito in una lista che comprende anche Gerard Deulofeu e Yannick Carrasco.Elliott vuole sfruttare la volontà del giocatore di rimanere a Milanello ma non sarà facile ottenere uno sconto sui 38 milioni di euro previsti per riscattarlo dal Chelsea.