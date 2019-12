Ricardo Rodriguez è un giocatore in uscita dal Milan a gennaio. Il terzino svizzero, che tornerà titolare oggi contro l'Atalanta a distanza di 3 mesi dall'ultima volta, complice l'assenza per squalifica di Theo Hernandez, ha bisogno di maggiore continuità per non perdere il posto nella sua nazionale in vista dell'Europeo e pone Maldini e Boban di fronte alla necessità di individuare un sostituto.



GLI OSTACOLI PER KURZAWA - Nelle scorse settimane, il nome più ricorrente è stato quello di Layvin Kurzawa, laterale mancino classe '92 di proprietà del Paris Saint Germain in scadenza di contratto a giugno: un profilo seguito da diverse società in Europa alla ricerca di una soluzione low cost in quella posizione e che anche il Milan prende in considerazione, ma che presenta tuttavia delle difficoltà. In primis quello di una concorrenza interna non semplice da gestire con un giocatore rivelatosi fondamentale per Pioli come Theo Hernandez, secondariamente quello di un ingaggio non propriamente in linea con i parametri imposti da Elliott. Il francese guadagna oggi circa 4 milioni di euro e il fatto di liberarsi a zero tra 6 mesi gli garantisce un potere contrattuale non indifferente in sede di trattativa.



IDEA CASTAGNE - E' stata un'ipotesi di mercato del passato recente e che può tornare d'attualità pure quella che conduce a Timothy Castagne dell'Atalanta. L'esterno classe '95 belga è in trattativa da tempo per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2021 – con relativo ingaggio triplicato – ma continua ad essere nei radar del Milan, che lo apprezza anche per quella duttilità tattica che gli consente di agire indistintamente sulle due corsie. L'ostacolo principale può essere rappresentato dalle richieste di Percassi, che lo acquistò per 6,5 milioni di euro dal Genk nell'estate 2017 e che ora, alla luce delle manifestazioni di interesse anche di Napoli e Roma e di alcune società estere, può reclamare delle cifre decisamente più importanti.