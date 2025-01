Milan, Conceiçao in conferenza: “Anche con la vittoria non sarei stato soddisfatto”

AFP via Getty Images

Prima conferenza stampa post-gara in serie A amara per Sergio Conceiçao dopo il pari per 1-1 tra il suo Milan e il Cagliari:"Io devo scegliere gli uomini adatti che penso siano adatti e loro tutti devono salire di livello, in tutti i sensi: fisico, tecnico, tattico, atteggiamento. Loro hanno voglia e accettano il nostro messaggio, solo che i tempi sono quelli che sono: ma non è una scusa, sapevo del poco tempo e delle tante partite impegnative. Neanche ci sono scuse di Riyad. Dobbiamo fare molto di più e basta"

"A me piacciono i giocatori altruisti che danno tanto alla squadra. Ma ci sono dei momenti che devono essere egoisti. Ci sono dei momenti in cui cercano qualcosa di spettacolare, non deve essere così perché il calcio è semplice. Lavoriamo, siamo seri. C'era una squadra chiusa dietro, ci deve essere movimento, di supporto e in profondità. Non è che arriva la palla sulle fasce e rimaniamo a guardare. Ci sono tante cose da migliorare. Loro lo sanno e lo accettano, è la base"

“Abbiamo fatto 25 tiri, il portiere è stato molto sicuro, abbiamo avuto le nostre palle gol. Anche se uscivamo con una vittoria non sarei stato soddisfatto. Loro cominciano a conoscermi, se venivo qua con le scuse... Io ammiro il lavoro di Davide Nicola e l'ho studiato: ci sta buttarsi per terra, perdere tempo nel rinvio... Non è un problema, ma l'arbitro deve dare 10 minuti di recupero"