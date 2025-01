Getty Images

Milan, Conceiçao recupera Chukwueze per il Parma. Ancora fuori Thiaw e Loftus-Cheek

Alessandro Di Gioia

18 minuti fa

In casa Milan arrivano buone notizie da Milanello per Sergo Conceiçao, che recupera un giocatore infortunato in vista della sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Parma: Samuel Chukweuze è tornato infatti ad allenarsi in gruppo. L'attaccante nigeriano si era infortunato nell'ultima gara dei rossoneri del 2024 contro la Roma, quando ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro.



DUE ASSENTI - Per quanto riguarda invece Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, entrambi hanno lavorato a parte e non rientreranno domenica.