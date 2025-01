Milan, Conceicao: "Manca la voglia di vincere, secondo tempo ingiustificabile. Voglio avere qualcosa dal mercato"

AFP via Getty Images

C'è molta delusione in Sergio Conceicao al termine di Juventus-Milan. I rossoneri hanno pagato un pessimo secondo tempo in cui hanno subito le reti decisive di Mbangula e Weah. Il tecnico, ai microfoni di Dazn, ha insistito molto sul concetto di "fame: "Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, abbiamo anche avuto più occasioni. La Juve nel secondo tempo ha avuto più fame, più voglia di vincere. Potevamo anche prendere un gol all'inizio, quando abbiamo cercato il dribbling in area. Sono cose che non capisco, ma sono io l'allenatore, il responsabile. Stanchezza? Benzina? Siamo a gennaio, i giocatori hanno tutto per recuperare. Il primo passo per vincere è voler vincere. Dobbiamo avere fame".

SENZA GIUSTIFICAZIONE - "Ho avuto sempre squadre non buone a livello tecnico, ma avevano fame e voglia. Dobbiamo avere obiettivi e crescere perché dobbiamo continuare ad avere fame obiettivi personali per essere orgogliosi della nostra carriera. Ho seguito tutte le partite del Milan, non vedo niente di nuovo. Sono io che devo cambiare la mentalità. Mi prendo le responsabilità perché il calo nel secondo tempo non è giustificabile. Quando ci manca la fame per me è difficile. Sono io che devo cambiare questa situazione"

THEO E LEAO - "Non possiamo sempre andare sui giocatori più esperti. Tutti hanno le proprie responsabilità. Non possiamo mettere tutto il peso su Leao, Theo e Mike. Gli altri non si possono nascondere. Dobbiamo guardarci negli occhi, vedendo cosa fare di più per cambiare. Non sono problemi tecnici o fisici. Se non hai la base, la voglia, la fame, la voglia di vincere la partita e ogni duello, come se ogni duello fosse decisivo: qua manca questo. Alla base c'è la voglia di vincere. Io come allenatore mi prendo la responsabilità di questa situazione".

- Sergioha poi rincarato la dose in conferenza stampa, andando a toccare un argomento molto sensibile di questi tempi come il calciomercato: "con tutto il rispetto dei ragazzi che sono entrati, che sono entrati bene.".- E l'allenatore portoghese non si è tenuto nemmeno nei confronti dei suoi giocatori, invitati nuovamente a modificare atteggiamento: "Dobbiamo fare di più, perché abbiamo campionato, Champions e Coppa Italia.".