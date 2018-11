Il Milan cerca rinforzi a centrocampo. Gli infortuni di Biglia e Bonaventura spingono Leonardo a tornare sul mercato di gennaio. Tra i profili seguiti dai dirigenti rossoneri c'è anche quello di Denis Suarez, come anticipato un paio di mesi fa da Calciomercato.com ( . Gli infortuni di Biglia e Bonaventura spingono Leonardo a tornare sul mercato di gennaio. Tra i profili seguiti dai dirigenti rossoneri c'è anche quello di, come anticipato un paio di mesi fa da Calciomercato.com ( LEGGI QUI ).

Lo spagnolo, classe 1994 ex Villarreal, è sotto contratto fino a giugno 2020 con il Barcellona. Dove questa stagione non ha mai giocato in campionato, collezionando una sola presenza da titolare in Coppa del Re contro il Leonesa e giocando gli ultimi 10 minuti della gara vinta mercoledì sera a Eindhoven col PSV in Champions League. Trattato in passato dal Napoli, ora il giocatore piace anche ad Arsenal e Roma. In particolare il ds giallorosso Monchi lo conosce molto bene, avendolo già preso in prestito ai tempi del Siviglia.