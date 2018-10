Una nuova idea per il Milan in vista di gennaio. Nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti tra Ariedo Braida e la dirigenza rossonera per parlare di Denis Suarez, jolly offensivo in forza al Barcellona.



CHI E' - Nato nel 1994 a Salceda de Caselas, Suarez, è una mezz'ala di talento, che fa del dribbling e della capacità di mandare in porta i compagni i suoi punti di forza. Gli spazi al Barcellona si sono ridotti ancora di più dopo l'arrivo di Arthur la scorsa estate tanto che Denis vorrebbe cambiare aria già nella prossima sessione di mercato invernale.



VICINO AL NAPOLI, COSTA TANTO - Il Napoli ci aveva provato concretamente la scorsa estate, un vero pallino del presidente De Laurentiis, prima di scontrarsi con le alte richieste del Barcellona: 50 milioni di euro la prima richiesta. Adesso le cose sono cambiate, Suarez può andare via dalla Catalogna per un prezzo più accessibile. Una opportunità presentata a Leonardo e che verrà valutata con grande attenzione.