Milan, contatti per Abraham: c'è il sì del giocatore, ecco tutta la verità

I CONTATTI – Per tale motivo, oltre a Morata, il Milan ha preso contatti con Tammy Abraham – in orbita anche della Juventus -. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la società rossonera ha contattato direttamente la Roma per l’attaccante inglese. L'ex centravanti del Chelsea è una delle opzioni al vaglio del club di Via Aldo Rossi, vista la strategia di base che vuole regalare tre attaccanti per la prossima stagione. Inoltre, a confermare tale ipotesi, ci ha pensato Matteo Moretto di Relevo che ha spiegato come Abraham sia entusiasta dell’interesse meneghino e abbia già dato il suo consenso al trasferimento. I due club stanno studiando una possibile soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte e non è da escludere l’inserimento di una contropartita.