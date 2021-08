E' stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata del Genoa verso la salvezza nella passata stagione. Ma ora le strade del Grifone e di Ivan Radovanovic potrebbe dividersi.



Il centrocampista serbo, reinventato difensore da Davide Ballardini, potrebbe infatti salutare Pegli nell'ultimo giorno di mercato per accasarsi alla Salernitana, a sua volta alla ricerca di un mediano d'esperienza.



In caso di passaggio in Campania per Radovanovic quella granata sarebbe la settima maglia vestita in carriera nel nostro Paese. Approdato giovanissimo in Italia nel 2008, il 33enne di Belgrado ha infatti fin qui militato con Atalanta, Pisa, Novara, Chievo, Bologna e appunto Genoa.