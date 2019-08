Andrea Conti resterà al Milan. Il terzino ex-Atalanta è stato trattato nel corso delle ultime settimane dal Parma e non solo e da parte del club rossonero era arrivata l'apertura a un prestito secco. Il calciatore ha però declinato la proposta e ha deciso che resterà in rossonero per provare a ribaltare le gerarchie che lo vedono alle spalle di Davide Calabria.