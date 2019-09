Conti ha fatto molto fatica nel derby, come del resto quasi tutto il Milan. L'esterno non è ancora tornato sui livelli ammirati all'Atalanta. Maldini in estate voleva cederlo in prestito al Parma per fargli ritrovare condizione e convinzione, ma il giocatore voleva giocarsi le sue chances in rossonero. In caso di cessione dell'azzurro era stato bloccato Aurier.