Andrea Conti è molto vicino a lasciare il Milan. Il terzino destro classe 1994, dopo le prime titubanze, ha ha deciso di accettare il corteggiamento della Fiorentina. Domani il suo agente incontrerà l'area dirigenziale viola per trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto, poi arriverà il primo contatto con il club rossonero. Che ha dato ampia disponibilità al ragazzo per provare una nuova esperienza professionale. L'idea è quella di una cessione in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro.



MILAN FRANCESE - Il Milan è la società più attiva in queste ore sul mercato. Ha praticamente bloccato Soualiho Meitè ma prima di finalizzare l'operazione con il Torino (in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8) si è preso un po' di tempo per fare tutte le valutazioni del caso. Frederic Massara e Paolo Maldini continuano a lavorare anche sul fronte Mohamed Simakan, fiduciosi che l'affare possa andare in porto. L'offerta da 15 milioni più bonus non sarà ulteriormente migliorata, è quella la valutazione che fa il Milan del promettente difensore classe 2000. La speranza è lo Strasburgo decida di abbassare la propria richiesta di 20 milioni di euro accontentando il ragazzo che spinge per vestire presto la maglia del Diavolo.