Due vittorie su due, entrambe super-convincenti che però non fanno dormire sonni sereni ain vista della sfida che domani sera aIl Milan infatti avrà ancora una volta gli uomini contati, sia nel reparto d'attacco che in quello difensivo dove l'emergenza si fa sempre più importante.La notizia della positività di Leoal Covid-19 riporta la rosa rossonera ad uno stato di agitazione per quello che riguarda il reparto arretrato dove il suo ko forzato si aggiunge a quelli dei lungodegenti. Pioli rimarrà quindi con solo due centrali a disposizionei,, con il primo non al meglio dopo la gara contro il Bologna. Le soluzioni tattiche già provate in passato potrebbero essere quelle diutilizzati da difensori, ma anche l'assenza già certa di Conti limita anche le mosse in fascia.Anche in attacco la situazione non è rosea perché proprio come per la gara contro lo Shamrock Rovers non saranno a disposizione né(ancora squalificato) né(tornato dalla quarantena ma con una condizione atletica quasi nulla. Sulla trequarti dovrebbero partire titolariinsieme a, ma anche lo spagnolo non è al meglio dopo la botta rimediata contro il Bologna. Tutto sarà quindi ancora una volta sulle spalle di, partito fortissimo sia in Europa che in campionato, vero fulcro del gioco della squadra e ad oggi insostituibile. Pioli lo sa e dovrà provare a preservarlo.