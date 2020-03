Ronaldo è pronto a proseguire la striscia di gare consecutive in gol, al Milan ne ha già segnati 3 da quando è alla Juve e anche in questa sfida è il principale indiziato a finire sul tabellino marcatori, a 1.85. Problemi invece per Pioli, che deve rinunciare a pedine importanti come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, tutti squalificati. Pioli può contare però su Ante Rebic, che è andato a segno 6 volte nelle ultime 6 partite ed è certamente l'uomo in più dei rossoneri in questo periodo: il suo gol vale 3.75, a 7.50 l’opzione che sia lui ad aprire le marcature.