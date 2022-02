Il primo confronto nel lontano 11 gennaio 1948 quando i rossoneri si importo con il più classico dei risultati di 2 a 0. Nella gara di ritorno, però, situazioni ribaltate con i campani, in casa, che si imposero con un roboante 4 a 3. Successo inutile perché, quart’ultimi, i granata dovettero retrocedere tra i cadetti. All’andata il risultato arrise ai rossoneri grazie ai gol di Kessiè e Saelemaekers. Prim’ancora il Milan e la Salernitana si erano confrontati in campo nel campionato 1998/99 anno in cui i rossoneri vinsero lo scudetto grazie anche alle due vittorie contro la Salernitana.