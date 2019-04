Alessio Romagnoli è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo nella sfida vinta dal Milan contro la Lazio sabato scorso. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il capitano rossonero è stato vittima di una contusione alla gamba destra.



NESSUNA PREOCCUPAZIONE - Oggi Romagnoli svolgerà le consuete terapie previste in questi casi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni tanto che la sua presenza nella prossima trasferta di Parma non è a rischio.